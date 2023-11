Tennis | Djokovic trionfa a Torino | doppio 6-3 infrange sogno Sinner

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 novembre 2023) Roma, 19 nov. (askanews) – Non c’è storia a. Il PalaAlpitour rende una giusta ovazione a Jannik. Ma la partita è tutta di Novakvincitore con un6-3, sempre padrone del gioco, quasi mai in difficoltà, a parte qualche sbavatura nel finale di secondo parziale, come accaduto nel match di cinque giorni fa vinto dall’altoatesino. Nole è partito a tutta enon è quasi mai riuscito a tenere il suo ritmo. E per il serbo è il settimo sigillo alle Finals (su nove finali), record assoluto in solitaria. In generale è la finale numero 138 in carriera (98 vinte, 40 perse, quarto di ogni tempo), è già sicuro di chiudere l’anno al numero uno del mondo per l’ottava volta e lunedì raggiungerà le 400 settimane in testa alla classifica, mai nessun uomo o donna come lui. Partita a ...