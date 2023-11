Tennis | Djokovic elimina Alcaraz in due set E sfiderà Sinner nella straordinaria finale

(Di domenica 19 novembre 2023) Il serbo (nonaper lui alle Finals) numero uno del mondo ha sconfitto in semiCarlosper 6-3, 6-2 dopo 1h28' di gioco.è avanti 3-1 nei precedenti con, che però si è aggiudicato l'ultimo confronto, proprio nel round robin di queste Atp Finals L'articolo proviene da Firenze Post.

Sarà Novak Djokovic ad affrontare in finale alle ATP Finals Jannik Sinner: il serbo ha giocato la miglior partita in questa settimana, battendo con il punteggio di 6-3 6-2 Carlos Alcaraz, mostrando un ...Volgono al termine le Nitto ATP Finals 2023 di tennis, giunte all'ultimo atto della manifestazione: Jannik Sinner, numero 4, affronterà in finale il serbo Novak Djokovic, numero 1, già batutto nella p ...