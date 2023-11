Tennis | bikini challenge a distanza | dalle Isole Vergini alle Maldive

(Di domenica 19 novembre 2023), le due campionesse se le danno di santa ragione aa suon di: una più bella dell’altra. Sono stati undici mesi intensi e faticosi. E lunghissimi, come se non bastasse. Ci sta, quindi, che i campioni e le campionesse dei due circuiti abbiano fatto le valigie non appena hanno potuto e siano volati alla volta di mete esotiche e non solo. Perché c’è anche chi, come Sebastian Korda, al caldo dei tropici ha preferito le luci del Nord. InstagramIn linea di massima, però, quasi tutti iti preferiscono concedersi i pochi giorni di relax cui hanno diritto al caldo, a tu per tu con la natura incontaminata. Si pensi alla canadese Eugenie Bouchard, ad esempio, che subito dopo la Billie Jean King Cup, che ha vinto con la Nazionale canadese, si è letteralmente precipitata ai Caraibi. ...

I programmi in tv oggi, 16 novembre 2023: film e intrattenimento

...30 - Tg2 21:00 -, ATP Finals Torino 2023 - 5a giornata 23:10 - La conferenza stampa 23:40 - ... - UNITA' ANTICRIMINE -21:17 - LE IENE PRESENTANO: INSIDE Canale 20 Mediaset 18:27 - DC'S ...

Tennis, i sexy bikini della giocatrice più belli di un Roland Garros. Le foto Affaritaliani.it

Eugenie Bouchard shows off toned body in bikini and revealing outfit before playing tennis with Richard... The Sun

Eugenie Bouchard shows off toned body in bikini and revealing outfit before playing tennis with Richard Branson

EUGENIE BOUCHARD has left fans stunned as she showed off her figure in a revealing outfit. The 29-year-old looked incredible while soaking up the sun on holiday. Scroll down to get see more of ...

Mariana Morais In Drawstring Bikini Is ‘In A Bear’s World’

Fitness trainer Mariana Morais is not afraid to put her bikini on display for her one million Instagram followers! The popular model showed off her lean legs and sculpted abs in a mirror selfie that ...