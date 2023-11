Telese | il sindaco Caporaso attacca Di Santo | “Commenti privi di senso”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Devo dire che il capo dell’opposizione aè molto bravo in storia, meno bravo quando tenta di parlare della cosa pubblica. Mi riferisco, in particolare, ad alcune sue affermazioni sul defibrillatore nei campi da tennis che abbiamo inaugurato qualche giorno fa”. Questo il commento deldiTerme, Giovanni. “Che strano che mentre abbiamo ricevuto da tutti, a partire dal presidente provinciale del CONI, parole di apprezzamento e complimenti sinceri, un cittadino telesino, peraltro presente all’inaugurazione, cerchi di sminuire il lavoro compiuto e gli sforzi fatti per ridare alla comunità telesina una struttura chiusa da cinque anni e, precedentemente, abbandonata a se stessa”, aggiunge. In riferimento al defibrillatore che è stato spostato ...