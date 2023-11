Taremi Inter | il piano di Marotta per l’attaccante

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 novembre 2023) L’ha una strategia ben precisa per provare a strappareal Porto e alla folta concorrenza suliraniano L‘ha una strategia ben precisa per provare a strappareal Porto e alla folta concorrenza suliraniano. Come riporta Tuttosport,è in scadenza di contratto a giugno col Porto, con Coincecao che non vorrebbe però perderlo a metà stagione. L’proverà a far leva sulla situazione contrattuale del giocatore per far scendere le pretese del club portoghese, che in estate chiedeva 20 milioni di euro: adesso dovrebbe scendere intorno ai 10-15.