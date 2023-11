Bologna - convalidato l’arresto di tre attivisti di Ultima generazione per il blocco in tangenziale

Nella serata di sabato 18 novembre, a partire dalle ore 22, è in programma un intervento straordinario di decoro urbano e sicurezza stradale sulla. Il tratto interessato dalle operazioni si sviluppa su circa 6 chilometri ed interessa l'area tra via Nola e via Salaria. Per permettere lo svolgimento delle operazioni e ridurre i ...

Tangenziale est, al via operazione decoro e sicurezza Roma Capitale

Tangenziale Est, al lavoro una task force di 154 operatori e 52 mezzi Il Faro online

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Vomero est", nelle quattro notti di martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 novembre, ...Vimercate (Monza), 19 novembre 2023 – Tracciati, diossina, espropri sono i filoni sui quali corre la tensione di Pedemontana in Brianza. L’ultimo duello, forse il più aspro, è con i sindaci del Vimerc ...