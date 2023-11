Taiwan | l’onda sismica della possibile crisi secondo Claudio Pagliara

Leggi su formiche

(Di domenica 19 novembre 2023) La Cina nei confronti degli investimenti stranieri alterna il canto delle sirene ai tamburi di guerra. Da un lato, non perde occasione per dire che terminate le restrizioni dovute al Covid, il Paese è di nuovo aperto al business. Xi Jinping stende il tappeto rosso a Bill Gates, definendolo “il primo amico americano che vedo da molto tempo a questa parte”. Elon Musk viene ricevuto dall’allora ministro degli Esteri, Qin Gang, quasi fosse l’arteficepolitica estera degli Stati Uniti. E ai leader europei che vanno a trovarlo, il presidente cinese ripete che la Cina considera l’Europa “un partner strategico globale”. Dall’altro lato, però, la Cina crea un clima sempre più ostile agli investimenti stranieri. L’ultima fonte di preoccupazione viene dalla revisionelegge sullo spionaggio, entrata in vigore il primo luglio del 2023. Vaga al punto ...