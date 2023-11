Svizzera | pareggio e qualificazione! Sommer può festeggiare

Leggi su inter-news

Lapareggia 1-1 contro il Kosovo, ma questo punto vale la qualificazione a Euro2024. Presente per tutta la partita anche Yann. ALTRA QUALIFICAZIONE – Lapareggia la terza partita consecutiva, ma questa volta l'1-1 contro il Kosovo vale la qualificazione matematica alla prossima edizione dell'Europeo 2024. Sblocca la partita Ruben Vargas a inizio secondo tempo, al 47?. Yannin campo da titolare tutta la partita, ma al'82' subisce il gol delrealizzato da Muhamet Hyseni.