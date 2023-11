Svezia | esonerato Andersson dopo la mancata qualificazione all’europeo

(Di domenica 19 novembre 2023) Nonostante la vittoria contro l’Estonia lanon si qualifica agli europei:il ct JanneLaha sconfitto l’Estonia, ma questo non è bastato alla nazionale scandinava per qualifcarsi ai prossimi europei. Per questo motivo la federcalcio ha deciso di esonerare il ct Janne. Arrivato nel 2016, il commissario tecnico lascia93 partite con 48 vittorie, 15 pareggi e 30 sconfitte. Nei prossimi giorni la federazione sceglierà il suo successore.

Sono ben quattro i giocatori dell'Hellas Verona che oggi potrebbero scendere in campo con le proprie Nazionali ...La Svezia batte l’Estonia, ma Isak Hien resta in panchina: il difensore del Verona non è infatti sceso in campo durante la partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. La sfida, per la ...