Suburræterna | Francesca Fagnani intervista Amedeo Cinaglia VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di domenica 19 novembre 2023) Il faccia a faccia traè stata un'idea, geniale, di Netflix, per promuovere la serie. Netflix, per supportare il lancio di, spin-off di Suburra, ha chiesto a, la 'Belva' di Rai 2 dire, il personaggio interpretato da Filippo Nigro. Il finto faccia a faccia va avanti tra provocazioni e botte e risposte feroci, proprio come abbiamo visto tante volte nel famoso programma televisivo.L''esclusiva ad...