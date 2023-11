Studente ricorre per ottenere la lode all’esame di Maturità e i giudici la impongono alla Commissione d’esame Ecco perché e cos’è il “one shot temperato”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 19 novembre 2023) Nel caso in commento unoall’esito dell’esame diha conseguito il punteggio di 100/100, ha dunque impugnato il verbale della sotto, nella parte in cui non gli è stata attribuita la. Nella motivazione a giustificazione del diniego dila sentenza del grado precedente non ha ravvisato i profili di scorretto esercizio della discrezionalità spettante all’organo ministeriale dedotti dalnte. Si pronuncia il CDS con sentenza N. 05869/2023 L'articolo .