Stornara | Non sono politici | ma…

(Di domenica 19 novembre 2023) Nell’ultimo decennio, mentre affronta sfide importanti per l’intera comunità, i cittadini stornaresi si trovano a sentire discussioni riguardo a una possibile alternativa all’attuale amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Nigro (certo che molti se lo sognano anche di notte). Negli ultimi tempi, i miei articoli sulla politica locale stornarese hanno attirato l’attenzione di molte persone che, condividendo il mio modo di parlare “senza peli sulla lingua” e di affrontare certi personaggi, mi manifestano il loro apprezzamento per il coraggio dimostrato. In queste occasioni di incontro, cerco di condividere e comprendere le preoccupazioni di coloro che, specialmente coloro al di sopra di limitazioni mentali, esprimono dubbi sulla salute della democrazia rappresentativa e partecipativa nel nostro piccolo paese. La democrazia, in un luogo come il nostro, sembra ancora ...