Stop ai voti e valutazioni descrittive | “ecco perché gli studenti lavorano di più” L’esperienza al Liceo Copernico-Luxemburg di Torino INTERVISTA a Roberto Trinchero

(Di domenica 19 novembre 2023) “Ricevere il voto per me è indifferente: l'interrogazione ha sempre lo stesso valore”, risponde uno studente. Gli fa eco un altro: “Non serve un voto a farmi capire se sono andato bene o male”. L'articolo .

Fino a 120 voti in un anno - verifiche a raffica - interrogazioni senza sosta : per gli studenti lo stress è troppo. Lo riconoscono i presidi di alcune scuole superiori italiane che hanno deciso di sperimentare il cosiddetto "periodo unico". Stop alla valutazione di metà anno - di voti si parla solo a giugno. «Speriamo di togliergli l’ossessione più fastidiosa e controproducente»

I due deputati di +Europa protestano contro loalla carne sintetica. Potrebbero farlo altrove. ... Diventando un fastidioso hater del berlusconismo, pur essendo stato eletto con idi Silvio. ...

A Roma chiude la sezione del liceo senza voti. I docenti dicono stop. Per l’ideatore l’iniziativa ha dato fastidio Orizzonte Scuola

ANCONA Una settimana di pausa di riflessione non è bastata: la legge urbanistica è andata a sbattere contro il voto negativo delle Province. Ieri, all'incontro del Consiglio delle autonomie locali ...