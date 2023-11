Spoiler X Factor Morgan fuori? Il motivo

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 19 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni e2023fattodalla trasmissione in onda su Sky Uno ogni giovedì? Il: c’entra la Michielin?2023:CACCIATO DA SKY? ECCO COME MAI- Nuovi incredibili colpi di scena a X: dopo chesi è reso protagonista di diverse liti, sia con Francesca Michielin, conduttrice del talent show in onda su Sky Uno ogni giovedì, che coi colleghi e giurati, Ambra Angiolini e Dargen ...