Speed skating | Coppa del Mondo Pechino 2023 | doppietta azzurra nella mass start | David Bosa sfiora la top ten sui 1000

(Di domenica 19 novembre 2023) La terza ed ultima giornata di gare della seconda tappa delladel-2024 di, andata in scena a, in Cina, sulla pista del NationalOval, ha riservato all’Italia la storicadi Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano, l’11° posto disuied il 16° di Serena Pergher sui 500. Il primo successo stagionale dell’Italia sul circuito maggiore corrisponde allastorica confezionata da Andrea Giovannini e Daniele Di Stefanomaschile, in cui due azzurri hanno ...

Speed skating - Italia in cerca di conferme a Pechino per la seconda tappa di Coppa del Mondo

Speed skating - i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Pechino : 11 azzurri al via

Speed skating - Davide Ghiotto ancora 2° in Coppa del Mondo a Pechino : Roest imbattibile nei 5000 metri

Una storica doppietta azzurra nella mass start di Pechino, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità. Sul ghiaccio del NationalOval, Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) vince in 7:39.52, davanti a Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), secondo in 7:39.91. Due prestazioni da incorniciare per la spedizione italiana che ...

Speed skating, ITALIA DA SBALLO! Andrea Giovannini precede Di Stefano: colossale doppietta nella mass start a Pechino! OA Sport

Speed skating, Davide Ghiotto si conferma sul podio a Pechino nei 5000 metri, bene Malfatti e Bosa OA Sport

La terza ed ultima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, andata in scena a Pechino, in Cina, sulla pista del National Speed Skating Oval, ha riservato ...Primo successo stagionale per l'Italia nella Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, ed è una doppietta storica quella confezionata da Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano nella terza ed ultima ...