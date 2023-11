Spalletti | «Contro l’Ucraina giocheremo la partita | come sempre»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 novembre 2023), ct della nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali social della Figc, prima della partenza per Leverkusen, dove gli Azzurri giocheranno. «I ragazzi stanno bene, ce li ho tutti a disposizione e ho l’imbarazzo della scelta. Ho qualità da tutte le parti e potenzialità importanti. Andiamo in Germania con la certezza che è unain cui possiamo fare risultato. Sono rientrati dentro il gruppo giocatoriChiesa, che sanno fare la differenza, e abbiamo conosciuto degli elementi nuovi che possono essere dei punti di forza per il futuro di questa Nazionale. L’atteggiamento deve essere quello di giocare lapersi è parlato e perci siamo allenati, non solo in questa settimana, ma dalla prima ...