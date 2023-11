Spagna-Georgia | le formazioni ufficiali | Morata vs Kvara

Scozia - Norvegia Girone F . Belgio - Azerbaigian 5 - 0 Marcatori : 17', 26', 30' e 37' Lukaku, 90' Trossard Svezia - Estonia 2 - 0 Marcatore : 22' Claesson, 55' Fosberg Classifica : ...

Spagna-Georgia, le formazioni ufficiali: Kvaratskhelia regolarmente in campo Tutto Napoli

Spagna-Georgia dove vederla: Sky, TV8 o Mediaset Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com

Altro giro di match validi per le qualificazioni agli Europei in programma in Germania nel 2024. Di seguito le formazioni ufficiali dei match delle 20:45: ...Sono ufficiali le formazioni di Spagna-Georgia, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Le Furie rosse proveranno a blindare il primo posto del girone A, mentre la Georgia di Kvaratskhelia, ...