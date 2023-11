Spagna | botte da orbi tra i tifosi di Siviglia | Betis | Barcellona e Atletico Madrid VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) In quel diè accaduto un vero e proprio show di, calci e pugni fradi ben cinque squadre che era come se si fossero dati appuntamento per mettere in scena delle vere e proprie scene clamorose. Una massiccia rissa tra iradicali di, Atlético deche si è conclusa con diversi arresti e un ferito grave, secondo la ABC. Secondo le prime ricostruzioni, idelstavano festeggiando il compleanno di uno dei loro membri di un club, insieme ad altridied. Poi il Biris Norte sarebbe venuto a conoscenza e sarebbe comparso sulla scena, scatenando un ...