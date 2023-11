Sondaggio | “Biden al 40% | livello più basso presidenza”

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 19 novembre 2023) caption id="attachment 297391" align="alignleft" width="150" Joe/captionIl presidente degli Stati Uniti Joeaffonda nei sondaggi: secondo le rilevazioni di Nbc News, i consensi sono scesi al 40% che èpiùdella sua, con la maggioranza degli americani che non approva la sua gestione della politica estera e della guerra fra Israele e Hamas.Ilsegnala per la prima volta anchedietro a Donald Trump in un ipotetico scontro, sebbene il vantaggio dell'ex presidente sia nel margine di errore.