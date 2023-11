Sky Cinema e NOW | Blueback | Domenica 19 Novembre 2023

Leggi su digital-news

(Di domenica 19 novembre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) "" porta gli spettatori in un'avventura ambientalista con Mia Wasikowska, Eric Bana e Radha Mitchell. Tornata in Australia dopo anni, Abby scopre che la cernia blu, che ha segnato la sua infanzia, è ora a rischio di estinzione. Un viaggio emozionante nel cuore della natura ti aspetta su SkyUno HD alle 21:15...