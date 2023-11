Sinner | «Ora c’è ancora da finire la stagione a Malaga con la Coppa Davis»

(Di domenica 19 novembre 2023) Djokovic si aggiudica le Finals di Torino, è il settimo Master per il serbo che supera così anche re Roger Federer.può solo inchinarsi dopo un’ora e quaranta minuti circa di un tennis praticamente perfetto da parte di Djokovic. L’altoatesino ci ha provato, ha rischiato e osata. Purtroppo le fatiche di una settimana più che intensa si sono viste e hanno certamente influenzato la prestazione del tennista italiano. Jannik però può guardare al futuro con ottimismo, il podio (e il primo posto) del ranking mondiale si può conquistare. Nelle dichiarazioni post match, Jannik si rivelauna volta di un altro livello. Archivia la sconfitta e pensa già alla prossima settimana. C’è lada giocare. Le parole di: «Complimenti Nole, tanto con te posso parlare in italiano. Hai vinto tre ...

Il serbo non sbaglia nulla, Jannik parte male e quando entra in partita è troppo tardi: l’allievo non supera il Maestro ...Sinner è già un campione. Si vede anche dalla classe con cui incassa la sconfitta. Sapeva che battere due volte in pochi giorni il numero uno al mondo era un'impresa. Non ce l'ha fatta, ma Jannik sa a ...