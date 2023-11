Sinner non si ripete | è Djokovic il re delle Atp Finals Il serbo conquista il ' Master' per la settima volta

(Di domenica 19 novembre 2023) Novakè il campioneNitto Atp2023. In finale ha sconfitto Jannikin due set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 3, dopo una partita a senso unico. Per ilsi tratta del ...

Sei una ispirazionesolo per tutti quelli che stanno guardando ma sopratutto per i giocatori. La professionalità che hai è pazzesca" . Lo ha detto Jannik. "Ringrazio il mio team, abbiamo ...

TORINO (ITALPRESS) – Sfumano i sogni di gloria di Jannik Sinner nell’ultimo atto delle Atp Finals, in scena sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Il tennista altoatesino si è arreso di fronte ...Congratulazioni per questa settimana e non solo: hai iniziato la stagione vincendo e la chiudi vincendo". Per Sinner restano gli insegnamenti di una stagione che ha segnato la sua consacrazione: ...