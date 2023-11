ATP Finals - Sinner mostruoso in battuta contro Tsitsipas : mai più di un 15 per il greco nel secondo set!

TORINO - Laverde militare che Janniksta indossando durante le Finals di Torino è un must. Si tratta di capo sportivo della Nike che si chiama Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner . Il marchio ...

Sinner, la tuta verde militare delle Finals è un must: dove si vende, quanto costa Corriere dello Sport

ATP Finals: Cuor di Sinner elimina Rune, Jannik oltre il fisico. Djokovic ringrazia Ubitennis

Sarà Novak Djokovic a sfidare Jannik Sinner nell'ultimo atto delle Atp Finals , in corso sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Il serbo (nona finale per lui alle Finals) numero uno del mondo ...Tuta e infradito. Ed un sorriso da esposizione. Si presenta puntuale “Carlitos” in conferenza stampa. “Davvero tanto ma tanto contento per questa mia prima… Leggi ...