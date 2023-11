Sinner ha perso ma a Torino è entrato nell’eccellenza e ora dovrà rimanerci

(Di domenica 19 novembre 2023) Ha vinto Djokovic. Ha vinto perché è ancora il più forte. Perché è un tennista e un agonista lontano dall’ordinario. Una schiacciasassi innanzitutto mentale. Un signore che a 36 anni e mezzo in due giorni ha rifilato due sonore sconfitte al meglio che oggi il tennis mondiale è in grado di offrire: Alcaraz e(6-3 6-2 allo spagnolo; 6-3 6-3 all’italiano). In settimana avevadama una cosa sono i round robin, un’altra le finali. Chi conosce il tennis, aveva pochi dubbi. Djokovic aveva scaldato i motori e ieri sera si è visto nella semifinale contro lo spagnolo. Il popolo dei calciofili avrebbe ovviamente voluto chelo accompagnasse alla porta delle Atp Finals facendo il biscotto, ossia facendosi battere da Rune.non ci ha neanche pensato. E bene ha fatto. Come scritto, si ...

Mai prima d'ora un italiano aveva raggiunto la finale del torneo dei 'Maestri' del tennis. Sinner è l'unico in lizza per il maxi premio per il vincitore imbattuto, in palio 4,8 milioni di dollari (ANS ...MONTEPREMI RECORD. Se Sinner dovesse vincere oggi porterebbe via 1500 punti ATP da questa settimana e l'assegno record da 4.801.500 dollari. Djokovic invece ne staccherebbe in caso di vittoria "solo" ...