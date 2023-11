Sinner-Djokovic | oggi finale delle Atp Finals | Jannik contro re Nole

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) -Novakinalle Atp2023 di Torino. L'azzurro, numero 4 del ranking, sfida il serbo, numero 1 del mondo per la corona di 're dei maestri' del tennis., 22 anni, alle 18 - in diretta tv su Raidue e Sky Sport - va a caccia della consacrazione alla fine di un'annata che gli ha già regalato 4 titoli e un posto tra i grandi., 36 anni, punta a scrivere un'altra pagina di una storia ineguagliabile.approda indopo la vittoriail russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo, piegato dopo 2h30' di battaglia con lo score di 6-3, 6-7 (4-7), 6-1., invece, ha asfaltato Carlos ...

Jannik Sinner contro Novak Djokovic oggi in finale alle Atp Finals 2023 di Torino. L'azzurro, numero 4 del ranking, sfida il serbo, numero 1 del mondo per la corona di 're dei maestri' del tennis.