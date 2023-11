Sinner-Djokovic | l' imperdibile finale delle Atp Finals 2023

Ancoracontro: è la finale dei sogni . Una prova che rasenta la perfezione: è "Fanta" Nole. Se Nole gioca così, adomani servirà davvero spingersi oltre i propri limiti. Perché ...

Holger Rune dopo la sconfitta alle ATP Finals 2023: "Avevo più pressione di Sinner. Djokovic il favorito" OA Sport

Jannik Sinner show alle Atp Finals di Torino. Il talento azzurro batte il russo Daniil Medvedev in tre set (6-3, 6-7, 6-1), dopo due ore e 29 minuti di gioco, e vola in finale. È il ...Così Jannik Sinner in finale si ritroverà davanti Novak Djokovic dopo averlo battuto nel girone iniziale, come in quei thriller in cui non si può essere mai sicuri della scomparsa di un antagonista.