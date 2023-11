Sinner-Djokovic | Finale ATP Finals 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di domenica 19 novembre 2023) Volgono al termine le Nitto ATPdi tennis, giunte all’ultimo atto della manifestazione: Jannik, numero 4, affronterà inil serbo Novak, numero 1, già batutto nella prima fase a gironi. L’azzurro ed il serbo torneranno in campo nuovamente l’uno contro l’altro domani, domenica 19 novembre, non prima delle 18.00. Ladi doppio, tra Marcel Granollers/Horacio Zeballos e Rajeev Ram/Joe Salisbury, invece, si disputerà alle ore 15.00. Per le finali delle Nitto ATPdi tennis la diretta tv sarà fruibile per entrambi i match su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e per l’incontro di singolare anche su Rai 2 HD ed in differita alle ore 00.35 su Rai Sport HD, mentre la direttasarà ...

Ancoracontro: è la finale dei sogni . Una prova che rasenta la perfezione: è "Fanta" Nole. Se Nole gioca così, adomani servirà davvero spingersi oltre i propri limiti. Perché ...

Holger Rune dopo la sconfitta alle ATP Finals 2023: "Avevo più pressione di Sinner. Djokovic il favorito" OA Sport

Jannik Sinner show alle Atp Finals di Torino. Il talento azzurro batte il russo Daniil Medvedev in tre set (6-3, 6-7, 6-1), dopo due ore e 29 minuti di gioco, e vola in finale. È il ...Così Jannik Sinner in finale si ritroverà davanti Novak Djokovic dopo averlo battuto nel girone iniziale, come in quei thriller in cui non si può essere mai sicuri della scomparsa di un antagonista.