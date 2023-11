Sinner - Djokovic | è il gran giorno! Torino sogna l' impresa

(Di domenica 19 novembre 2023) A tennis si gioca per come si è. Nelle finali dei tornei che fanno la differenza in una carriera, che separano gli ottimi giocatori dai campioni e i campioni dalle leggende, ancora di più. Stasera ...

Stasera alle 18 la rete dividerà Jannike Novak, l'italiano che fa sognare e il campione più vincente nella storia del tennis maschile, il miglior servizio del torneo e la miglior ...

Diretta Sinner-Djokovic, finale Atp Finals: orario, giorno, dove vederla in tv e streaming Corriere dello Sport

A tennis si gioca per come si è. Nelle finali dei tornei che fanno la differenza in una carriera, che separano gli ottimi giocatori dai campioni e ...Montero: «Poco tempo per lavorare causa nazionali. Ma c’è una cosa che ci lascia tranquilli» – VIDEO Montero: «Poco tempo per lavorare causa nazionali. Ma c’è una cosa che ci… Leggi ...