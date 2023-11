Sheynnis Palacios | da Miss Nicaragua a Miss Universo | tra bellezza e ipegno sociale

(Di domenica 19 novembre 2023) La 72esima edizione diha fatto la storia, incoronando, la giovane 23enne originaria del, come la donna più bella dell'. La kermesse, tenutasi a San Salvador, ha segnato un cambiamento significativo, presentando finaliste che rompono stereotipi e abbracciano l'inclusione. La vittoria dinon è solo una celebrazione della, ma anche del suo impegno. Laureata in comunicazionepresso l'Università Centroamericana, è diventata conduttrice di "Entiende tu mente", un programmache ha avviato per affrontare le sfide legate alla salute mentale, argomento che lei stessa ha affrontato con coraggio.Il suo ...

Sheynnis Palacios è Miss Universo 2023 : prima vittoria per il Nicaragua

Il concorso di bellezza si allinea alle prassi del politicamente corretto: in passerella anche candidate transgender e curvy. Modificato il regolamento per far spazio alle mamme ...