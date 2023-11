Shakhtar Donetsk | il ds Palkin | “Noi abbiamo battuto il Barça | l’Ucraina…”

Manca sempre meno alla sfida tra Ucraina e Italia . In palio, infatti, un posto agli Europei del 2024. Ai microfoni de La Repubblica, il direttore sportivo delloSerhiy Palkin ha così commentato la sfida che si giocherà alla BayArena: " Per noi sarà una gara molto difficile, ma ciò che conta per la nostra nazionale è giocare un buon calcio. ...

Le due più grandi squadre di club, lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Kiev, hanno iniziato da tempo questo perenne tour in campo neutro, che per lo Shakhtar dura di fatto dal 2014, prima nelle altre ...Su De Zerbi: « In futuro diventerà uno dei migliori allenatori del mondo» Ucraina, il direttore dello Shakthar: «Può battere l’Italia come noi abbiamo fatto con il Barcellona» Euro 2024, il direttore ...