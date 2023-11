“Serve una rivoluzione culturale” Così la sorella di Giulia fa il suo appello in tv

(Di domenica 19 novembre 2023) Dopo i tanti messaggi social, Elena Cecchettin parla in tv e lancia il suo guanto d'accusa: "Il femminicidio è un omicidio di Stato perché lo Stato non ci tutela e non ci protegge"

Elena Cecchettin in tv: "Giulia aveva paura, Filippo l'aveva già aggredita giorni prima. Se davvero l'amava, perché ha voluto possederla"

"Non fate un minuto di silenzio per Giulia, ma bruciate tutto: e dico questo in senso ideale, per far sì che il caso di Giulia sia finalmente l'ultimo, orasorta diculturale", ...

Omicidio Giulia Cecchettin, la riflessione della vicesindaca di Catanzaro: “Serve una rivoluzione cultu Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo