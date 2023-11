Serie C 2023 2024 | Monterosi torna alla vittoria in casa contro Francavilla

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Ilbatte 1-0 la Virtusnella quattordicesima giornata diC. La squadra vincitrice trova il successo inper la prima volta nelgrazierete di Vano al 73?. La partita si apre con l’immediato attacco dei padroni di, che però proseguono chiudendosi in difesa. La Virtus, infatti, rispondeprima minaccia con unadi verticalizzazioni, che si rivelano poco efficaci. Il primo tempo non regala grandi emozioni, con le squadre che faticano a trovare lo spazio e i giusti i tempi per mettere a punto un’azione realmente pericolosa. Ben presto, la gara si trasforma in una sfida fisica e sono diversi i falli fischiati dall’arbitro e i giocatori che finiscono a ...