Serie C 2023 2024 | il Trento vince a sorpresa | Mantova agganciato in vetta dal Padova

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Ilbatte 1-0 il, che subisce l’aggancio indelnel girone A diC. La squadra di Davide Possanzini cade dopo cinque vittorie consecutive e lo fa in una partita che sembrava in controllo, ma che è stata decisa da un errore in fase di impostazione dei suoi. Sin dai primi minuti è ila fare la partita e a sfiorare il gol. Dopo 9? Mensah e Bani aprono per Fiori che tenta un destro a giro che termina di poco fuori la sua corsa. Nel finale di primo tempo ci prova anche Bani, ma Russo è attento. Ad inizio ripresa ilprova ad alzare i ritmi per andare alla ricerca dell’1-0. Eppure, alla prima sbavatura dei padroni di casa, ilcolpisce. Il neo entrato Pasquato in scivolata scippa palla a Burrai in area, ...