Serie A | Fabio Quagliarella annuncia il suo ritiro

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 novembre 2023) 2023-11-19 18:06:09 Calcio italiano: Aquesta è una leggenda del ‘Calcio’. Un classico ‘bomber’ di quelli che non esistono più. Con 182 gol segnati in 556 partite giocate inA,è il 14esimo marcatore di tutti i tempi del campionato italiano. L’ex attaccante della Sampdoria non potrà però migliorare la sua posizione in questa classifica: e sta di fattoha confermato oggi il suo. Libero dallo scorso giugnoterminato il suo contratto con la Sampdoria (che ha deciso di non rinnovarlo nonostante l’intenzione di continuarlo),ha confermato a ‘Sky Sport Italia’ che la sua carriera da calciatore è finita: “Sono costretto a fermarmi. Sono un free agent, ma sono in una condizione fisica inaccettabile per poter scendere in campo”. Sono ...