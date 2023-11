Serie A | ‘El Flaco’ Colpani entusiasma l’Italia seguendo il percorso di Bellingham

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 novembre 2023) 2023-11-13 11:51:18A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Andrea(Brescia, Italia, 1999) ha vissuto la settimana più bella della sua vita. Dopo la sua grande stagione ha ricevuto il premio della convocazione in Nazionale italiana da Luciano Spalletti. All’età di 24 anni ottenne il massimo riconoscimento. Ore dopo, ha segnato contro il Torino per continuare la sua favola in questa stagione. Ha sei gol nel 2023/24, è il miglior marcatore italiano dellaA e tra i centrocampisti nei TOP-5 campionati europei del 2023/24, solo Jude(10) ha segnato più gol di lui. “Forse non ho ancora capito bene cosa è successo in settimana, la chiamata di Spalletti è un sogno ma È solo un punto di partenza per restarci a lungo. “Non voglio apparire e poi ...