Serbia qualificata a Euro2024 | Vlahovic | “Siamo forti | possiamo dire la nostra”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Dopo il pareggio interno con la Bulgaria che è valso allala qualificazione ad Euro 2024, Dusanha parlato del traguardo raggiunto dalla sua nazionale, fissando anche gli obiettivi per la rassegna del prossimo anno: “Abbiamo una squadra di alto livello. Alla fine la cosa più importante è che ciqualificati all’Europeo e dovremmo renderlo una normalità, come ha detto giustamente il nostro capitano Dusan Tadic. Abbiamo qualità,una buona squadra e posla. Non dovremmo essere solo partecipanti, ma andare nei maggiori tornei come la squadra che tutti gli avversari vedono come una grande rivale“. SportFace.