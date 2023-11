Semiseri massacrati a Reazione a Catena | E poi il cu*** non conta?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) A molti di voile parole «Intesa vincente» o «Ultima» diranno poco o nulla. Ancora menoo Ultravioletta. Eppure c'è un popolo televisivo enorme che ogni sera, prima del Tg 1, si sintonizza su Rai 1 per seguire le gesta di, i suoi sfidanti e campioni e le prove, sadiche, che possono condurli alla vittoria del montepremi finale. Più di un quiz: un caso di costume (guilty pleasure inconfessabile di chi, un po' snob, non ha un gran rapporto con il piccolo schermo ma che a una capatina per guardare Marco Liorni proprio non sa rinunciare), mediatico (ascolti record) e quasi politico, visto che per settimane si è parlato della staffetta tra Liorni e Pino Insegno, con tanto di straschichi sull'Eredità che tornerà a gennaio. Nell'attesa, ci godiamo la raffica di commenti velenosi e imbarazzanti ...