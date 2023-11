Selvaggia Lucarelli su Mammucari | «Pieno di ego Mi vuole delegittimare»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 19 novembre 2023) Nell'intervista rilasciata a Francesca Fialdini, domenica 19 novembre 2023,ha gettato luce sul rapporto con Teoche sta venendo fuori all'interno dell'attuale edizione di Ballando con le Stelle. La giudice di Milly Carlucci ha affrontato senza mezzi termini il tema, rivelando dinamiche finora non proprio chiarissime e svelando lati inaspettato dell'umorista. La conduttrice di Da Noi... A Ruota Libera, in versione ridotta per lasciare spazio alla finale delle ATP Finals 2023 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, ha iniziato chiedendo allase immaginava di andare subito a uno scontro con Teooppure no: "Non è corretto parlare di scontro. Ero contenta che ci fosse, mi sembrava una bellissima idea, è un grande improvvisatore quindi mi sembrava il contesto ...