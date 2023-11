Seconda sconfitta di fila per l’AlbinoLeffe | i seriani perdono 2-0 con la Pro Sesto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 novembre 2023)San Giovanni. Dopo lainterna contro il Padova,cade anche allo Stadio Breda, piegato 2-0 da una Proche torna a vincere dopo tre pareggi consecutivi e avvicina in classifica proprio la formazione seriana, distante ormai un solo punto. Dopo un avvio piuttosto incoraggiante da parte dei bergamaschi, la Prosblocca di fatto il match al primo affondo buono: al 24‘ lancio in profondità che elude l’intervento di Gatti e che propizia la zampata di Maurizii, bravo a superare Marietta in uscita. La reazione del, invece, si traduce nella ghiotta chance capitata al 40?, quando il piazzato di Doumbia va ad infrangersi sulla traversa. E come spesso accade, la legge non scritta del calcio presenta in maniera quasi istantanea il suo conto ...