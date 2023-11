Sconfitta in campionato per l’Accademia Volley | netto ko a Torre Annunziata

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIeri pomeriggio la squadra giallorossa è stata superata in trasferta dal Vesuvio Oplonti(NA) con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-11, 25-13) nella settima giornata delNazionale di Serie B2. Un ko piuttosto prevedibile alla vigilia visto che la formazione di casa è una delle squadre più forti del girone e che, con la vittoria di ieri, si avvicina ulteriormente alla vetta della classifica, adesso lontana un solo punto. Una buona Accademia nel primo set, dove la formazione beneventana ha tenuto testa al più quotato avversario, mentre dal secondo parziale in poi è venuta fuori la maggiore forza dell’Oplonti che ha controllato la partita fino alla fine. Per, ancora a secco di vittorie in questo, diventa di fondamentale importanza ...

