Scomparsa un' altra ragazza | Carol Bugin La sorella di Giulia | Vi prego | non di nuovo

(Di domenica 19 novembre 2023) Un altro caso discuote il Veneto:, 16enne, è sparita giovedì scorso intorno alle 13 e da allora non si hanno più sue notizie. ''Lasi trovava da un'amica di Spinea, poi si sono spostate verso Mestre.si è allontanata e da allora non si hanno più notizie...

Dopo Giulia Cecchettin paura per la scomparsa di un’altra ragazza - Carol Bugin. Appello sui social

Venezia - allerta per un’altra 16enne scomparsa da tre giorni. L’angoscia di Elena Cecchettin : «Vi prego - non di nuovo»

Ma perché, proprio ladell'agenda, è un problema grande quanto una casa Per un'infinità ... Poi c'è un'ragione. Quanto accade nell'immediatezza dell'esplosione in via D'Amelio, con ...

Veneto, altra ragazza scomparsa. Quando è stata vista l'ultima volta Il Tempo

Venezia, allerta per un'altra 16enne scomparsa da tre giorni. L ... Open

Apprensione in Veneto per un'altra ragazza scomparsa, la 16enne Carol Bugin: la sorella di Giulia Cecchettin rilancia sui social l'appello della famiglia ...“Ringrazio Renato Schifani per avere deciso di seguire personalmente le vicende della sanità agrigentina che hanno creato così tanto allarmismo e preoccupazione nella comunità”: ad affermarlo è la de ...