Sci alpino | niente discesa anche oggi a Cervinia 8 gare su 8 cancellate in due anni

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Dopo la cancellazione delle due discese maschili, saltalo speed opening femminile previsto a Zermatt-(Svizzera-Italia) con il weekend riservato alletransfrontaliere della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Bilancio davvero magro in due: nella scorsa stagione, con lepreviste tra il 26-30 ottobre ed il 2-6 novembre 2022, il programma venne interamente cancellato, mentre in questa annata, con lo spostamento di due settimane e lein programma tra 8-12 e 15-19 novembre, si sono svolte solamente due prove cronometrate, una maschile ed una femminile. Sia gli uomini che le donne, dunque, quest’anno erano riusciti a portare a conclusione almeno una prova, necessaria per poi disputare le, ma ancora una volta le ...