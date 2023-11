Sanchez duro | «Dalle docce escono escrementi! Terza categoria?»

(Di domenica 19 novembre 2023)alza la voce dal Cile, dove è impegnato con la sua Nazionale. L’attaccante dell’Inter, dopo aver criticato le dinamiche del campionato cileno, si sofferma sulle condizioni igieniche del complesso nel quale si allena la squadra, svelando dettagli alquanto disgustosi CONDIZIONI PESSIME – Alexisdal Cile si fa sentire alzando la voce prima contro le tempistiche del campionato cileno, definendole un disastro. Poi critica aspramente, e con tanto di dettagli, le condizioni del Juan Pinto Duran, ovvero la struttura affidata alla Nazionale per la preparazione delle partite: «Il Juan Pinto Durán vorrei che avesse un campo adeguato. Ci sono treche non funzionano e bisogna aspettare che l’altro finisca di fare la doccia. Poi arrivi allo stadio Colo Colo e dallo scaricoi nostri escrementi nella ...

ATTACCO - La stella della rappresentativa, Alexis, ha attaccato inmodo la Federcalcio del Cile in conferenza stampa. 'Tre docce non funzionano nel centro sportivo. Come può andare ...

Alexis Sanchez contro la Federcalcio del Cile: "Escrementi nelle docce" - Sportmediaset Sport Mediaset

Cile, Sanchez attacca la Federazione: 'Dalle nostre docce uscivano ... Calciomercato.com

L'attaccante dell'Inter: "E’ una Nazionale o è una squadra di terza categoria" ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.