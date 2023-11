San Marino vs Finlandia – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 19 novembre 2023) I “Minnows” di Sanaccolgono laa Serravalle in una partita di cartello per concludere le rispettive campagne di qualificazione a Euro 2024 lunedì 20 novembre. Nonostante si avvii verso un’altra campagna senza punti, Sanha segnato almeno in partite consecutive per la prima volta in 18 anni, segnando contro il Kazakistan venerdì scorso. Il calcio di inizio di Sanvsè previsto alle 20:45 Anteprima della partita Sanvsa che punto sono le due squadre SanAnche se Sanha perso le due partite precedenti contro la Danimarca e il Kazakistan, lasciandosi alle spalle zero punti in nove partite, ogni gol segnato viene festeggiato come una vittoria per la ...