Samuele Palumbo vince “Tu sì que vales” | a 12 anni è primo violino del Teatro Massimo di Palermo

Leggi su howtodofor

(Di domenica 19 novembre 2023) l 12ennedell’Orchestra giovanile deldi, ha vinto la decima edizione di “Tu sì que” portandosi a casa un premio di 100mila euro. Il violinista prodigio, che si ispira a David Garrett, non era presente in studio al momento della proclamazione avvenuta all’1.25 di notte. Per legge i minorenni non possono apparire in video dopo la mezzanotte. La madre del vincitore: “Sono orgogliosa perché gli avete regalato un momento di gioco” Al suo posto c’era la madre che insieme al padre lo ha sostenuto durante tutto il percorso nel talent di Canale 5. La donna, che è una cantante, ha esultato alzando in aria il cartonato del figlio. “Sono orgogliosa perché gli avete regalato un ...