Sampdoria | Kasami | 'Sono la mia miglior versione di sempre Mi manda Karembeu'

(Di domenica 19 novembre 2023) Dopo qualche mese di adattamento, in attesa di riprendere condizioni fisiche buone, Pajtimsi è preso lacon prestazioni...

Sampdoria - per sostituire Verre Askildsen - Kasami o Depaoli. E Esposito? | Altri campionati Italia

Sampdoria - per sostituire Verre Askildsen - Kasami o Depaoli. E Esposito?

Anche se, unache si qualificasse per i playoff , pur partendo da sfavorita non sarebbe ... Ma quelli che più si stanno imponendo sono due mediani di lotta comee Ronaldo Vieira: da ...

Sampdoria, Kasami: “Mi sento al top della carriera. Ai giovani dico di appoggiarsi a me, alla mia esperienza” Il Secolo XIX

Sampdoria, Kasami: "Mi sento al meglio e nel posto giusto. Potevo arrivare già a giugno" TUTTO mercato WEB

Dopo qualche mese di adattamento, in attesa di riprendere condizioni fisiche buone, Pajtim Kasami si è preso la Sampdoria con prestazioni ad altissimo livello. "In campo mi trasformo, è l'anima balcan ..."Sampdoria, Kasami: 'Mi sento al top della carriera. Ai giovani dico di appoggiarsi a me, alla mia esperienza'”, titola.