Sampdoria | Kasami | «Sento di essere arrivato nel posto giusto»

(Di domenica 19 novembre 2023) Le parole di Pajtim, centrocampista della, sulla sua esperienza in blucerchiato. I dettagli Pajtimha parlato dei suoi primi mesi allain un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX. PAROLE– «In campo mi trasformo, è l’anima balcanica. Fuori mi rigenero tra mare e natura. A 31 anni miil miglior. Avevamo parlato a giugno, ma il club era in fase di transizione e avevo un’opzione per restare all’Olympiacos. Poi lì è cambiato tutto, ero libero, ho parlato di nuovo con la Samp, avevano qualche dubbio su come stessi fisicamente, ma a Bogliasco hanno visto che era tutto ok. E sono qui».