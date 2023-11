Salerno adotta la Tarip: un nuovo sistema di tassazione dei rifiuti Gazzetta di Salerno

Le polemiche a Salerno per il colloquio tra un detenuto e un cane AGI - Agenzia Italia

Salerno si appresta a fare un significativo passo avanti nel campo della sostenibilità ambientale e della giustizia sociale con l'introduzione della Tarip (Tariffa Puntuale Rifiuti), che sostituirà l' ...Roma, 18 nov. (askanews) - 'Sto meglio, ho cominciato le cure per l'infortunio. Vediamo come starò la settimana prossima, provo a recuperare per ...