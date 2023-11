Salario minimo | Bonomi | problema c’è in finte coop | servizi e commercio

(Di domenica 19 novembre 2023) Milano, 19 nov. (askanews) – In Italia c’è undima “non è un tema di Confindustria, nel senso che se stiamo a guardare la discussione che c’è oggi, ossia la soglia dei famosi 9 euro lordi, i contratti di Confindustria sono tutti superiori a questo livello, quindi non è un tema che ci riguarda”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, ‘In Mezz’ora’ su Rai Tre. “C’è undi salari minimi? Sì, ma sappiamo dove? E’ questo il– ha proseguito -. Bisogna avere la volontà politica di vedere dov’è il, e per sapere questo basta incrociare due banche date, ma non lo si fa perchè non si vuole dire quali sono questi lavori”. Sono, ha detto, “le...

Il caso Giulia. Parte da qui Elli Schlein nel programma In Mezz'ora. «Mi sono rivolta a Meloni per dire, almeno su questo mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo in avanti ...