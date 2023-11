Rotten trips | il viaggio affascinante tra il degrado delle città italiane

(Di domenica 19 novembre 2023) Rifiuti abbandonati in piena campagna a Monopoli, in Puglia, ma anche a Reggio Calabria. Una lavatrice in disuso desolatamente lasciata sulla costa ad Alghero o un’auto bruciata a Piacenza. E ancora luoghi deserti, sporchi, scritte curiose e dissacranti. Da nord a sud, anche l’Italia, come tutti i Paesi del mondo, fa la sua parte sulla pagina Facebook “Viaggi del”, parte del progetto internazionale “”. Un sito che – raccontano i fondatori – rappresenta «una guida dialternativa e un blog di narrazione culturale con reportage e foto da tutto il mondo». E, in effetti, se si scorrono le immagini e le didascalie del progetto sembra di trovarsi davanti a un dépliant turistico unico nel suo genere. Dove le località non brillano di colori sgargianti o di architetture affascinanti ma si distinguono ...

Reggio Calabria meta decadente di "Viaggi del degrado" ReggioToday

Review: JetBlue Mint and Core Service From Amsterdam to New ... Fodor's Travel

Un albero sotto sequestro a Roma, rifiuti e incuria a Reggio Calabria e un'auto bruciata a Piacenza. Il fascino del brutto, il brivido dell’insicurezza, la meraviglia della decadenza: così il progetto ...Studio Ghibli is a beloved animation studio, but some may not know that they have three films all considered perfect on Rotten Tomatoes.